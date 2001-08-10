"Сахалинские Акулы" забросили девять шайб в двух матчах с "Атлантом"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островная хоккейная команда продолжает успешное выступление в рамках OLIMPBET чемпионата Молодежной лиги. «Сахалинские Акулы» провели две домашние встречи с подмосковным «Атлантом» и завершили их с впечатляющей разницей шайб.

Первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В составе сахалинцев шайбы забросили Сергей Черепанов, Алексей Горячев, Савва Крюк и Иван Козлов. Почти весь матч вратарь островитян Егор Бай держал ворота на замке, и лишь на 59-й минуте гостям удалось «размочить» счет. До «сухаря» сахалинскому голкиперу не хватило менее двух минут игрового времени.

Второй матч развивался по схожему сценарию. Команда под руководством Владимира Кормачёва вновь подтвердила свой статус, забросив пять безответных шайб. Итоговый счет встречи - 5:1. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в этой игре отличились Сергей Черепанов, Артём Лейченко, Дмитрий Коренев, Алексей Горячев и Андрей Крутенков.

Таким образом, домашняя серия принесла «Акулам» 80 процентов возможных очков. Из пяти матчей островные хоккеисты уверенно выиграли четыре.

Впереди у сахалинской команды выездные игры. Уже 13 и 14 марта они встретятся в Хабаровске с «Амурскими Тиграми». Стартовое вбрасывание запланировано на 20:00 по сахалинскому времени. За ходом игры можно будет следить в прямом эфире на телеканале КХЛ, а также на официальном YouTube-канале Молодежной хоккейной лиги, на ее сайте и в мобильном приложении.