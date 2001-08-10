"Сахалинские Акулы" забросили девять шайб в двух матчах с "Атлантом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островная хоккейная команда продолжает успешное выступление в рамках OLIMPBET чемпионата Молодежной лиги. «Сахалинские Акулы» провели две домашние встречи с подмосковным «Атлантом» и завершили их с впечатляющей разницей шайб.
Первая игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В составе сахалинцев шайбы забросили Сергей Черепанов, Алексей Горячев, Савва Крюк и Иван Козлов. Почти весь матч вратарь островитян Егор Бай держал ворота на замке, и лишь на 59-й минуте гостям удалось «размочить» счет. До «сухаря» сахалинскому голкиперу не хватило менее двух минут игрового времени.
Второй матч развивался по схожему сценарию. Команда под руководством Владимира Кормачёва вновь подтвердила свой статус, забросив пять безответных шайб. Итоговый счет встречи - 5:1. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в этой игре отличились Сергей Черепанов, Артём Лейченко, Дмитрий Коренев, Алексей Горячев и Андрей Крутенков.
Таким образом, домашняя серия принесла «Акулам» 80 процентов возможных очков. Из пяти матчей островные хоккеисты уверенно выиграли четыре.
Впереди у сахалинской команды выездные игры. Уже 13 и 14 марта они встретятся в Хабаровске с «Амурскими Тиграми». Стартовое вбрасывание запланировано на 20:00 по сахалинскому времени. За ходом игры можно будет следить в прямом эфире на телеканале КХЛ, а также на официальном YouTube-канале Молодежной хоккейной лиги, на ее сайте и в мобильном приложении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня Два пожара ликвидировали за сутки в Сахалинской области
09:35 Сегодня Сахалинцев осудили на длительные сроки за разбой с угрозой выбросить из окна
08:58 Сегодня Сахалинским предпринимателям помогут найти проверенных партнеров в Китае
08:14 Сегодня На Сахалине при помощи беспилотника нашли двух пропавших сноубордистов
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:45 5 Марта Более 100 трофеев из зоны СВО показывают жителям Сахалинской области
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 12:12 Сегодня Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 Вчера Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
- 12:19 6 Марта Сергей Забалуев опередил Александра Большунова на последних метрах мужской эстафеты на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?