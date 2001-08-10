Никита Беленок признан лучшим спортсменом января на Сахалине

Тихоокеанское
Чествование победителя регионального конкурса «Спортсмен месяца» за январь 2026 года состоялось в министерстве спорта Сахалинской области. Им стал прыгун на лыжах с трамплина Никита Беленок. Диплом и памятный подарок юноше торжественно вручила исполняющая обязанности министра спорта Светлана Ходюш.

Никита Беленок - кандидат в мастера спорта, входит в основной юниорский состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, неоднократный победитель и призёр всероссийских стартов. В январе он успешно выступил на первенстве России в Нижнем Тагиле, заняв третье место. Именно это достижение позволило ему стать лучшим по итогам месяца.

Спортсмен учится в одиннадцатом классе и планирует поступать в вуз на тренера-преподавателя. Увлекается математикой и физикой, активно занимается спортом, прививая любовь к здоровому образу жизни и своим сёстрам. Одна из них тоже профессионально занимается прыжками на лыжах.

