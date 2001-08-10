Сахалинский фигурист завоевал золото на всероссийском турнире в Ставрополе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юный островной спортсмен доказал свое мастерство на соревнованиях федерального уровня. Воспитанник сахалинской школы фигурного катания Всеволод Живаев одержал победу на всероссийском турнире «45 параллель», который проходил в Ставрополе.

Соревнования завершились 11 марта 2026 года и собрали сильнейших участников из разных уголков страны. За награды боролись представители Москвы, Волгоградской, Свердловской, Воронежской областей, Ставропольского края, а также спортсмены из других регионов России.

Всеволод выступал по программе третьего спортивного разряда. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, несмотря на серьезный уровень соперников, сахалинец продемонстрировал уверенное катание и чистоту исполнения элементов. В результате судейская бригада присудила ему первое место.

Золотую медаль фигуристу помогла завоевать его наставник - тренер Елена Серковская, подготовившая спортсмена к ответственному старту.