Сахалинские стрелки завоевали семь медалей на турнире в Улан-Удэ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные спортсмены успешно выступили на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, посвященных памяти известного бурятского спортсмена и ветерана войны. В копилке команды три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального министерства спорта, турнир проходил в Улан-Удэ и собрал более 100 участников из девяти регионов страны. Высокий уровень состязаний подтверждает статус спортсменов: за награды боролись три заслуженных мастера спорта и четыре мастера спорта международного класса. Сахалинскую область на этих стартах представляли девять стрелков из Южно-Сахалинска и Томари.
В рамках всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 17 лет отличились два островных спортсмена. Анна Арендарчук (тренер Евгений Копылов) завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа с результатом 60 выстрелов. Дмитрий Иванов (тренер Геннадий Лаптев) стал бронзовым призёром в стрельбе из пневматического пистолета (60 выстрелов). В квалификации он показал лучший результат – 560 очков, установив новый рекорд Сахалинской области в этом упражнении.
На этапе Кубка России сахалинцы завоевали пять медалей. Золото в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар завоевали Екатерина Казаринова и Дмитрий Иванов (оба тренируются под руководством Геннадия Лаптева). Константин Обоскалов принес региону сразу две золотые награды: в упражнениях ВП-60 (пневматическая винтовка, 60 выстрелов) и МВ-3х20 (малокалиберная винтовка, три положения, 60 выстрелов).
Бронзовые медали также пополнили копилку сборной. Анна Бойко и Константин Обоскалов заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных пар (тренеры Елена Шеренкова и Геннадий Лаптев). Еще одну бронзу в упражнении МВ-3х20 завоевала Ольга Аверкина, также воспитанница Геннадия Лаптева.
