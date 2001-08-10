Сильнейший многоборец России Степан Кекин провел мастер-класс для юных сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 60 юных атлетов приняли участие в мастер-классе от сильнейшего многоборца страны Степана Кекина и его супруги Анны.

Под патронатом мастера спорта международного класса островитяне узнали основы, а также секреты и тонкости прыжков в высоту и длину.

Степан и Анна рассказали, как они пришли в легкую атлетику. Интересно, что у обоих была прекрасная база - Степан занимался сначала акробатикой, а Анна - спортивной гимнастикой.

- Ребята, вам так повезло, что вы занимаетесь в такой прекрасном легкоатлетическом манеже! Используйте эту возможность и развивайте свои способности. Двигайтесь только вперед! - подчеркнул именитый спортсмен.

После разминки, сахалинцы приступили к беговым упражнениям. Далее Анна продемонстрировала технику правильных прыжков в высоту, а Степан - в длину.

- Мастер-класс мне безумно понравился, интересная подача! Много нового узнал, особенно о прыжках в высоту - о технике и способах, - отметил южно-сахалинский бегун на 200 и 400 метров Тимофей Жуков.

Степан Кекин, входящий в топ-5 Европейского рейтинга сезона и топ-10 мирового рейтинга, признался, что нечасто проводит подобные встречи.

- Я думаю, что такие мероприятия с детьми очень важны. Для меня - это возможность научится ораторским тонкостям, а для них - перенять опыт от профессионального спортсмена. Юные сахалинские атлеты зарядили меня положительными эмоциями, работать с ними - одно удовольствие! - поделился эмоциями многоборец.