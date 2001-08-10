Сильнейший многоборец России Степан Кекин провел мастер-класс для юных сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 60 юных атлетов приняли участие в мастер-классе от сильнейшего многоборца страны Степана Кекина и его супруги Анны.
Под патронатом мастера спорта международного класса островитяне узнали основы, а также секреты и тонкости прыжков в высоту и длину.
Степан и Анна рассказали, как они пришли в легкую атлетику. Интересно, что у обоих была прекрасная база - Степан занимался сначала акробатикой, а Анна - спортивной гимнастикой.
- Ребята, вам так повезло, что вы занимаетесь в такой прекрасном легкоатлетическом манеже! Используйте эту возможность и развивайте свои способности. Двигайтесь только вперед! - подчеркнул именитый спортсмен.
После разминки, сахалинцы приступили к беговым упражнениям. Далее Анна продемонстрировала технику правильных прыжков в высоту, а Степан - в длину.
- Мастер-класс мне безумно понравился, интересная подача! Много нового узнал, особенно о прыжках в высоту - о технике и способах, - отметил южно-сахалинский бегун на 200 и 400 метров Тимофей Жуков.
Степан Кекин, входящий в топ-5 Европейского рейтинга сезона и топ-10 мирового рейтинга, признался, что нечасто проводит подобные встречи.
- Я думаю, что такие мероприятия с детьми очень важны. Для меня - это возможность научится ораторским тонкостям, а для них - перенять опыт от профессионального спортсмена. Юные сахалинские атлеты зарядили меня положительными эмоциями, работать с ними - одно удовольствие! - поделился эмоциями многоборец.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?