Семён Ефимов и Виталина Гирина выиграли слалом в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске завершились объединённые старты чемпионата, первенства и Кубка России по горнолыжному спорту. Заключительный день соревнований 3 марта был посвящён слалому.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за награды восьмого этапа Кубка России боролись 119 спортсменов из 17 регионов страны. Слалом стал финальной дисциплиной трёхдневной программы, которая стартовала 27 февраля. За это время участники разыграли медали в супергиганте, слаломе-гиганте и слаломе. Для островного региона эти соревнования установили рекорд по числу участников.
У мужчин в слаломе первое место занял Семён Ефимов, представляющий Московскую область и Алтайский край. Серебряным призёром стал Александр Андриенко из Калужской области. Третье место у Артемия Семёнова (Московская и Кемеровская области). Среди женщин золотую медаль завоевала Виталина Гирина из Московской области. На вторую ступень пьедестала поднялась Олеся Жукова из Магаданской области. Бронза досталась Анне Нагайцевой, выступающей за Алтайский край и Кемеровскую область.
Сахалинскую область в заключительный день представляли десять спортсменов. У мужчин на трассу вышли Артём Кашинцев, Дмитрий Пышкин, Егор Харьков, Александр Фёдоров, Кирилл Спицын и Кирилл Добрыднев. У женщин честь региона защищали Дарина Иохвидович, Полина Воронцова и настасия Майбурова.
Серебряный призёр супергиганта Дарина Иохвидович, выступающая также в юниорском зачёте, подвела итоги трёх дней борьбы:
- Слалом для меня самая сложная дисциплина, конкуренция среди девочек-юниорок здесь особенно сильная: Юля Мельникова, Олеся Жукова, Танзила Исраилова - все едут очень хорошо. За ними нужно тянуться, я стараюсь, тренируюсь, исправляю ошибки. Сегодня погода внесла коррективы - из-за снегопада старт перенесли выше, полотно мягкое, но я подходила к каждому заезду с холодной головой. Полностью не переживать никогда не получается, но со своими задачами я справилась.
По словам организаторов, трёхдневная программа на «Горном воздухе» прошла в штатном режиме, несмотря на капризы погоды. Всего за это время на склоны комплекса вышли более 200 спортсменов из двух десятков регионов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:49 25 Февраля Сахалинские полицейские помогли соотечественнице воссоединиться с тяжелобольным отцом
11:53 27 Февраля Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
15:14 27 Февраля В южных и центральных районах Сахалина ожидается сильный снег
12:26 25 Февраля Экспорт рыбы с Дальнего Востока за неделю вырос вдвое
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
Выбор редакции
- 11:36 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает гостей на мероприятия, которые пройдут к 8 Марта
- 08:51 Сегодня На Сахалине отметили День наставника
- 09:42 Вчера Более ста дворов на Сахалине попали в список для первоочередной расчистки от снега
- 10:48 2 Марта Сахалинским школьникам рассказали о психологических уловках кибермошенников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?