Семён Ефимов и Виталина Гирина выиграли слалом в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске завершились объединённые старты чемпионата, первенства и Кубка России по горнолыжному спорту. Заключительный день соревнований 3 марта был посвящён слалому.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за награды восьмого этапа Кубка России боролись 119 спортсменов из 17 регионов страны. Слалом стал финальной дисциплиной трёхдневной программы, которая стартовала 27 февраля. За это время участники разыграли медали в супергиганте, слаломе-гиганте и слаломе. Для островного региона эти соревнования установили рекорд по числу участников.

У мужчин в слаломе первое место занял Семён Ефимов, представляющий Московскую область и Алтайский край. Серебряным призёром стал Александр Андриенко из Калужской области. Третье место у Артемия Семёнова (Московская и Кемеровская области). Среди женщин золотую медаль завоевала Виталина Гирина из Московской области. На вторую ступень пьедестала поднялась Олеся Жукова из Магаданской области. Бронза досталась Анне Нагайцевой, выступающей за Алтайский край и Кемеровскую область.

Сахалинскую область в заключительный день представляли десять спортсменов. У мужчин на трассу вышли Артём Кашинцев, Дмитрий Пышкин, Егор Харьков, Александр Фёдоров, Кирилл Спицын и Кирилл Добрыднев. У женщин честь региона защищали Дарина Иохвидович, Полина Воронцова и настасия Майбурова.

Серебряный призёр супергиганта Дарина Иохвидович, выступающая также в юниорском зачёте, подвела итоги трёх дней борьбы:

- Слалом для меня самая сложная дисциплина, конкуренция среди девочек-юниорок здесь особенно сильная: Юля Мельникова, Олеся Жукова, Танзила Исраилова - все едут очень хорошо. За ними нужно тянуться, я стараюсь, тренируюсь, исправляю ошибки. Сегодня погода внесла коррективы - из-за снегопада старт перенесли выше, полотно мягкое, но я подходила к каждому заезду с холодной головой. Полностью не переживать никогда не получается, но со своими задачами я справилась.

По словам организаторов, трёхдневная программа на «Горном воздухе» прошла в штатном режиме, несмотря на капризы погоды. Всего за это время на склоны комплекса вышли более 200 спортсменов из двух десятков регионов.