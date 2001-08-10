Лыжники, легкоатлеты и журналисты померились скоростью в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на дорожках легкоатлетического манежа прошла необычная медиа-эстафета, собравшая вместе звезд трех чемпионатов страны. Спортсмены из разных дисциплин и представители средств массовой информации соревновались в беге на дистанции 4 по 200 метров.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, на старт вышли шесть команд, в каждой по четыре участника. Состав оказался поистине звездным. За победу боролись олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов, Вероника Степанова и Денис Спицов. Компанию им составил известный горнолыжник, участник Олимпийских игр Александр Хорошилов. Легкую атлетику представлял двукратный чемпион России в беге на 200 метров Андрей Лукин. Также в эстафете участвовали журналисты, блогеры и видеооператоры.

Сахалинскую область в звездном десанте представили горнолыжница Дарина Иохвидович, на днях завоевавшая два серебра на чемпионате и Кубке России, и видеомейкер Евгений Годун.

Победителем эстафеты стала команда в желтых майках. В ее составе бежали Александр Большунов, горнолыжник Иван Кузнецов, легкоатлетка София Мирошниченко и журналист Илья Латыпов. Второе место заняли участники в оранжевой форме: Вероника Степанова, Андрей Лукин, горнолыжник Степан Журавченко и журналист Алексей Зырянов. Бронзовыми призерами стал фиолетовый квартет: Денис Спицов, Александр Хорошилов, легкоатлетка Виктория Баркова и представитель СМИ Дмитрий Беломестнов.

Сегодня, 3 марта, соревнования продолжатся, но теперь в другом формате. Представители различных видов спорта выявят сильнейшего в лыжной медиа-эстафете. Забег состоится после командного спринта классическим стилем на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Квалификационные заезды начнутся в 14:00, финалы запланированы на 16:30. Организаторы приглашают всех желающих поболеть за участников.