Более ста участников боролись за победу на Сахалине в зимнем троеборье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился чемпионат Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью. В соревнованиях приняли участие более ста военнослужащих всех категорий, включая женщин.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ВВО, на остров прибыли сборные команды от объединений, соединений и воинских частей округа. В течение нескольких дней участники соревновались в трёх дисциплинах: стрельбе из пистолета Макарова, плавании на дистанции от 50 до 300 метров и лыжных гонках на 3, 5 и 10 километров.

Торжественная церемония награждения прошла в южно-сахалинской Спортивной школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Призы победителям вручал помощник командующего войсками ВВО по физической подготовке капитан 2 ранга Юрий Пилюгин.

В общекомандном зачёте первой группы первое место заняли военнослужащие общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Амурской области. Серебро досталось представителям общевойсковой армии из Приморского края. Третьими стали спортсмены общевойсковой армии из Забайкальского края.

Лучших участников в индивидуальном зачёте наградили медалями и грамотами. Команды-победители получили кубки и ценные подарки.