Прыгунья с шестом из Петербурга установила личный рекорд на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Во второй соревновательный день, 1 марта, разыграли восемь комплектов наград.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, турнир впервые в истории проходит на Дальнем Востоке. На остров приехали около 300 сильнейших легкоатлетов из 57 регионов страны.
В прыжках в длину у женщин золото завоевала Диана Русакова из Краснодарского края с результатом 6 метра 57 сантиметров. Серебро у её землячки Екатерины Левицкой, бронза у петербурженки Таисии Дмитриевой.
Победу в семиборье одержал Степан Кекин из Омской области, набравший 6155 очков. Спортсмен признался, что ехал за первым местом и выполнил программу минимум, хотя личный рекорд установить не удалось. Он также высоко оценил сахалинский сектор для прыжков с шестом. Второе место занял Андрей Родиков из Краснодарского и Хабаровского краёв, третье — Сергей Сурков из Краснодарского края.
В беге на 60 метров с барьерами у мужчин лучшим стал москвич Артем Макаренко с результатом 7,52 секунды. Серебро у Семена Манакова из Татарстана, бронза у Даниила Шубина из Нижегородской области.
У женщин на этой же дистанции победила петербурженка Валерия Леострина, установившая личный рекорд - 8,11 секунды. Спортсменка отметила дружелюбие островитян и качество местного манежа. По её словам, акклиматизация не сказалась на результате, а восемь беговых дорожек - даже больше, чем в московских манежах. Второе место у Вероники Ратиевой из Ростовской области, третье у Виктории Погребняк из Московской области и Алтайского края.
В прыжках с шестом у мужчин золото взял Михаил Шмыков из Иркутского и Краснодарского краёв с результатом 5 метров 86 сантиметров. Серебро у москвича Дмитрия Качанова, бронза у Ильи Просвирина из Ярославской области.
В мужских прыжках в длину первенствовал Юрий Ожгибесов из Воронежской области - 7 метров 87 сантиметров. Второе место у москвича Артемия Коленченко, третье у Данила Чечелы из Московской области и Красноярского края.
Женский финал на 800 метров выиграла Екатерина Реньжина из Тульской области. Второе место у Анны Красильниковой из Московской области, третье у Анастасии Мадышевой из Московской и Орловской областей.
У мужчин на этой дистанции золото завоевал Дмитрий Пасечник из Иркутской области. Серебро у Александра Коврижного из Свердловской области, бронза у Льва Кочнева из Пермского края.
