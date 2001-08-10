Вероника Степанова и Сергей Ардашев выиграли скиатлон на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Золотые медали в скиатлоне 10+10 км завоевали олимпийская чемпионка Вероника Степанова и чемпион России, чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев, представляющие Республику Татарстан, во второй день чемпионата России по лыжным гонкам. Старты проходят на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске.

Участие в гонке приняли более 100 сильнейших лыжников из двух десятков регионов России, а также представители Республики Беларусь. Впервые в истории турнир такого уровня принимает Дальний Восток.

Вероника Степанова преодолела дистанцию за 51 минуту 48,2 секунды, опередив на финише Евгению Крупицкую из Санкт-Петербурга (+1,0 секунды) и Алину Пеклецову из Вологодской области (+2,9 секунды).

После финиша Степанова призналась, что этот старт для нее - часть большого пути.

- Четвертый, пятый, двадцать седьмой, тридцатый титул - поверьте, здесь это не имеет значения. Это уже пройденный этап. Сейчас эту площадку в Южно-Сахалинске мы используем для подготовки к возвращению на международную арену. И мне кажется, это отличный полигон для тестирования. Сегодняшняя гонка - совсем другой день по сравнению с вчерашним. Вчера я показала, насколько меня хватает на максимальном пульсе, 8 километров, окей, а сегодня еще 2 километра доработаю, еще есть время. Поэтому мы готовимся к яркому возвращению, чтобы после финиша не оправдываться, - поделилась чемпионка.

Бронзовый призер Алина Пеклецова подробно разобрала тактику гонки.

- На самом деле сегодня была очень быстрая, динамичная гонка, не было вообще больших разрывов. Даже на предпоследнем круге мы выходили вчетвером, потом втроем, но остальные девочки тоже были не так далеко. С классикой сегодня было сложно, проблематично. На коньке пыталась выходить вперед и работать своим темпом, натягивать, чтобы разорвать группу - хотелось создать шансы на медали, потому что финишное ускорение мне дается тяжело, на финише меня обычно не хватает. Очень сложные спуски на последнем километре - у меня главная задача была просто отработать спуск, потому что ноги на мандраже подкашивались, главное было не вылететь с трассы. В целом трасса здесь вполне рабочая, нормальная, но погодные условия сейчас очень похожи на европейские. Если бы, как несколько дней назад, валил снег, расклады были бы совсем другими, - рассказала лыжница.

У мужчин золото завоевал Сергей Ардашев с результатом 47 минут 29,9 секунды. Вторым финишировал Егор Митрошин из Ханты-Мансийского АО (+0,1 секунды), третьим - Дмитрий Жуль из Красноярского края (+0,3 секунды).

- Сегодня хорошая гонка получилась. Был момент, когда пошли попытки отрыва - серьезно поднимался Артем Волков, я пошел за ним, но подумал: если уйду за ним, можно нахлебаться. У нас правило: если сокомандник пошел вперед, не нужно закрывать, пускай уходит, как в велогонках. Краем глаза поглядывал на Большунова - как он будет реагировать. Было странно, когда просвет стал слишком большим, а он его не закрывает. Но с каждого спуска мы очень много отыгрывали, быстро подбирались. На финишном подъеме выбрал дальний радиус, набрал скорость - за лето на тренировках это отработал. Огромное спасибо сервисёрам, лыжи работали великолепно,- описал свою гонку Сергей.

Помимо медалей, все победители получают особый подарок от губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко - камчатского краба.

Чемпионат собрал не только титулованных участников, но и преданных болельщиков. Екатерина из Санкт-Петербурга приехала на Сахалин специально, чтобы поддержать любимых лыжников:

- Мы с мамой с детства сидим у телевизора и смотрим все лыжные гонки, весь биатлон. Всех-всех знаем, больше всего любим Большунова. Мама меня сюда отправила, сама следит из Питера, перед телевизором сидит, ждет, смотрит. Я ей ручкой в камеры машу. А на Сахалине мы еще и на сноуборде покатались - трассы великолепные, широкие,- поделилась эмоциями Екатерина.

Завтра, 27 февраля, с 11:00 до 13:00 у спортсменов пройдёт официальная тренировка.

28 февраля всех ждёт смешанная эстафета (4 х 5 км) с 16:30 до 17:45.

Турнир продлится до 8 марта. В программе - марафон на 50 км, эстафеты, спринт и командный спринт.