На Сахалин съезжаются участники чемпионата России по легкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится принять масштабные всероссийские старты. Участники чемпионата России по легкой атлетике уже начали прибывать в островной регион. Соревнования пройдут с 28 февраля по 3 марта в новом легкоатлетическом манеже, и этот турнир войдет в историю: впервые соревнования такого уровня принимает Дальневосточный федеральный округ.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального минспорта, за награды поборются более 400 сильнейших спортсменов страны. Им предстоит разыграть медали в 13 дисциплинах среди мужчин и женщин. Особый интерес вызывает прыжок с шестом - для Дальнего Востока эта дисциплина считается молодой и пока не самой распространенной.

Спортсмены уже делятся первыми впечатлениями от прибытия на Сахалин. Прыгунья в высоту из Казани София Мирошниченко призналась, что дорога выдалась веселой: почти полный самолет пассажиров оказался коллегами-атлетами. Девушку особенно тронула встреча в аэропорту.

«Очень приятно было увидеть, как тепло и радушно нас встречают юные спортсмены, сразу появилось ощущение чего-то родного и уютного, - поделилась эмоциями Мирошниченко. - В планах сегодня посетить визитную карточку острова - спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух». Мои друзья-атлеты, прилетавшие ранее, выкладывали фотографии со склонов, и я сразу поняла, что хочу туда. О новом легкоатлетическом манеже я слышала многое, уже хочется посмотреть на него вживую. Чемпионат России - мой второй старт после травмы, но я уверена, что все пройдет круто».

Разместили легкоатлетов в новом кампусе СахалинТех. Условиями уже доволен один из сильнейших многоборцев страны, неоднократный медалист чемпионатов и Кубка России Андрей Родиков. Спортсмен отметил, что по дороге из аэропорта город произвел приятное впечатление.

«Южно-Сахалинск показался очень ухоженным городом. Пока мы добирались до кампуса, нам провели небольшую экскурсию и порекомендовали заведения, которые стоит посетить. Студенческий городок мне показался современным. Думаю, нам здесь понравится», — прокомментировал Родиков.

Соревнования стартуют уже завтра, 28 февраля.