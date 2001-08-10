На Сахалин съезжаются участники чемпионата России по легкой атлетике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск готовится принять масштабные всероссийские старты. Участники чемпионата России по легкой атлетике уже начали прибывать в островной регион. Соревнования пройдут с 28 февраля по 3 марта в новом легкоатлетическом манеже, и этот турнир войдет в историю: впервые соревнования такого уровня принимает Дальневосточный федеральный округ.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального минспорта, за награды поборются более 400 сильнейших спортсменов страны. Им предстоит разыграть медали в 13 дисциплинах среди мужчин и женщин. Особый интерес вызывает прыжок с шестом - для Дальнего Востока эта дисциплина считается молодой и пока не самой распространенной.
Спортсмены уже делятся первыми впечатлениями от прибытия на Сахалин. Прыгунья в высоту из Казани София Мирошниченко призналась, что дорога выдалась веселой: почти полный самолет пассажиров оказался коллегами-атлетами. Девушку особенно тронула встреча в аэропорту.
«Очень приятно было увидеть, как тепло и радушно нас встречают юные спортсмены, сразу появилось ощущение чего-то родного и уютного, - поделилась эмоциями Мирошниченко. - В планах сегодня посетить визитную карточку острова - спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух». Мои друзья-атлеты, прилетавшие ранее, выкладывали фотографии со склонов, и я сразу поняла, что хочу туда. О новом легкоатлетическом манеже я слышала многое, уже хочется посмотреть на него вживую. Чемпионат России - мой второй старт после травмы, но я уверена, что все пройдет круто».
Разместили легкоатлетов в новом кампусе СахалинТех. Условиями уже доволен один из сильнейших многоборцев страны, неоднократный медалист чемпионатов и Кубка России Андрей Родиков. Спортсмен отметил, что по дороге из аэропорта город произвел приятное впечатление.
«Южно-Сахалинск показался очень ухоженным городом. Пока мы добирались до кампуса, нам провели небольшую экскурсию и порекомендовали заведения, которые стоит посетить. Студенческий городок мне показался современным. Думаю, нам здесь понравится», — прокомментировал Родиков.
Соревнования стартуют уже завтра, 28 февраля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:53 Сегодня Названы самые дорогие вакансии февраля на Сахалине
09:01 Сегодня На севере Сахалина во время пожара эвакуировали более 10 человек
09:46 Сегодня Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
11:53 Сегодня Нарушения на птицеферме сахалинского фермера обнаружили при помощи беспилотника
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:04 20 Февраля Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
12:24 20 Февраля Жительница Макарова заступилась за подругу и едва не убила её сожителя
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:20 Сегодня Сахалинцев приглашают посмотреть, как едят хамелеоны и филины
- 15:51 Вчера Сахалинский краеведческий музей открыл юбилейную выставку Вероники Осиповой
- 10:11 25 Февраля Сахалинка Прасковья Коротаева, ветеран Великой Отечественной войны, принимает поздравления с 94-летием
- 09:49 24 Февраля Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?