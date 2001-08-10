На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по футзалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат Дальневосточного федерального округа по футзалу. Соревнования проходят в зале учебно-тренировочного центра «Восток» и собрали десять команд из разных регионов.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, за награды турнира борются коллективы из Анадыря, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Владивостока, Ванино, Поронайска и Южно-Сахалинска. Островной регион представляют МФК «Сахалин» и МФК «Меркурий».
На открытии чемпионата к участникам обратился министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов. Он пожелал футболистам выложиться на сто процентов и показать зрителям красивую игру. Президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин отметил, что островной регион принимает состязания второй год подряд. Он поблагодарил все команды за участие и выразил надежду, что зрители увидят настоящий футбольный праздник.
Игры в подгруппах продлятся до 26 февраля. Полуфиналы состоятся 27 февраля. В последний день зимы запланированы матчи за девятое, седьмое, пятое, третье и первое места.
