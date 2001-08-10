Сахалинские гимнасты отличились на первенстве ДФО в Чите
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены успешно выступили на первенстве Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования прошли в Чите и принесли островной команде семь медалей разного достоинства.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, турнир собрал более 100 участников из различных регионов Дальнего Востока. К соревнованиям допустили гимнастов и гимнасток от первого взрослого разряда до мастеров спорта. Участники разыграли награды в личном и командном зачётах.
Честь Сахалинской области защищали мастер спорта Степан Труфанов и кандидат в мастера спорта Максим Тихомиров под руководством тренера Ольги Сперанской. Судейскую бригаду пополнил ещё один представитель островного региона — тренер Евгений Канека.
В копилке сахалинской команды четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль. Степан Труфанов первенствовал в трёх дисциплинах и завоевал серебро. Максим Тихомиров отличился золотой, серебряной и бронзовой наградами. Поощрения также получили тренеры спортсменов.
В рамках соревнований для участников состоялся мастер-класс от олимпийского чемпиона Давида Белявского, который поделился с юными гимнастами опытом и секретами мастерства.
