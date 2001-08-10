В Южно-Сахалинске открывается чемпионат России по лыжным гонкам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 25 февраля стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования под эгидой «Фосагро» продлятся до 8 марта и соберут около 200 сильнейших спортсменов из двух десятков регионов страны.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, накануне старта участники провели официальную тренировку на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Первая гонка классическим стилем на дистанции 10 километров начнётся 25 февраля. Женщины выйдут на старт в 14:30, мужчины — в 16:30.
Среди участников — призёры и победители чемпионатов мира и Олимпийских игр разных лет. Конкуренцию именитым лыжникам составят девять сахалинских спортсменов. Честь островного региона будут отстаивать Анна Кожинова, Софья Кузнецова, Вероника Дробитько, Дарья и Данил Нечипоренко, Светозара Улитина, Софья Кулыгина и Дмитрий Соколов.
Программа соревнований включает марафон на 50 километров, скиатлон 10+10 километров, смешанную эстафету 4×5 километров, эстафеты 4×7,5 километра, спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем и гонки с раздельным стартом.
Для зрителей вход свободный, но необходимо получить бесплатный билет на сайте sakhticket.ru. Перед заездами, с 13:00 до 14:20, лыжники проведут официальную тренировку. Начиная с этого времени вход для болельщиков будет открыт.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:17 Сегодня Пять сёл в Долинском районе остались без воды из-за аварии
09:53 Сегодня За выходные дни на Сахалине задержаны 36 пьяных водителей и 61 – без прав
12:47 Сегодня 25 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
Выбор редакции
- 09:49 Сегодня Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 19 Февраля За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?