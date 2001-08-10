В Южно-Сахалинске открывается чемпионат России по лыжным гонкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 25 февраля стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования под эгидой «Фосагро» продлятся до 8 марта и соберут около 200 сильнейших спортсменов из двух десятков регионов страны.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, накануне старта участники провели официальную тренировку на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Первая гонка классическим стилем на дистанции 10 километров начнётся 25 февраля. Женщины выйдут на старт в 14:30, мужчины — в 16:30.

Среди участников — призёры и победители чемпионатов мира и Олимпийских игр разных лет. Конкуренцию именитым лыжникам составят девять сахалинских спортсменов. Честь островного региона будут отстаивать Анна Кожинова, Софья Кузнецова, Вероника Дробитько, Дарья и Данил Нечипоренко, Светозара Улитина, Софья Кулыгина и Дмитрий Соколов.

Программа соревнований включает марафон на 50 километров, скиатлон 10+10 километров, смешанную эстафету 4×5 километров, эстафеты 4×7,5 километра, спринт свободным стилем, командный спринт классическим стилем и гонки с раздельным стартом.

Для зрителей вход свободный, но необходимо получить бесплатный билет на сайте sakhticket.ru. Перед заездами, с 13:00 до 14:20, лыжники проведут официальную тренировку. Начиная с этого времени вход для болельщиков будет открыт.