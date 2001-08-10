"Сахалинские ночные полёты" в четвёртый раз собрали лучших прыгунов страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в четвёртый раз прошли всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полёты». Турнир собрал около 40 сильнейших спортсменов из шести регионов страны.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участие в состязаниях приняли представители Свердловской, Московской, Магаданской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга. Все они входят в мужской и женский составы сборных команд России. Особую атмосферу турниру придал ночной формат: прыжки при свете прожекторов собрали более тысячи зрителей и сделали событие не только спортивным, но и ярким зрелищным праздником.
Перед началом соревнований министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов поприветствовал участников и пожелал им чистых прыжков и высоких оценок. Он отметил, что регион гордится возможностью принимать сильнейших летающих лыжников страны, а ночной формат подчёркивает уникальность турнира.
Спортсмены выполняли два зачётных прыжка, победителей определяли по сумме баллов за оба полёта. Сахалинские лыжники завоевали девять медалей разного достоинства. Золото взяли Анна Гончарова, Алина Пак и Дмитрий Серегин. Серебряными призёрами стали Диана Ермоленко и Никита Беленок. Бронза у Елизаветы Захарченко, Полины Пак, Александра Баженова и Павла Сургучева.
Среди гостей турнира оказался Джордж Робинс из Манчестера, который работает на Сахалине учителем английского языка. Он признался, что впервые видит такие состязания вживую, и назвал их очень захватывающими.
Мероприятие организовано в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня Маткапитал, единое пособие и выплаты для многодетных: что изменилось для сахалинских семей в 2026 году
09:17 Сегодня Пять сёл в Долинском районе остались без воды из-за аварии
09:53 Сегодня За выходные дни на Сахалине задержаны 36 пьяных водителей и 61 – без прав
12:47 Сегодня 25 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасно
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:12 19 Февраля В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
Выбор редакции
- 09:49 Сегодня Сахалинцев приглашают на экскурсию "Закулисье в зоопарке"
- 11:25 20 Февраля Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 19 Февраля "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 19 Февраля За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?