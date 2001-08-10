"Сахалинские ночные полёты" в четвёртый раз собрали лучших прыгунов страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в четвёртый раз прошли всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полёты». Турнир собрал около 40 сильнейших спортсменов из шести регионов страны.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участие в состязаниях приняли представители Свердловской, Московской, Магаданской, Сахалинской областей и Санкт-Петербурга. Все они входят в мужской и женский составы сборных команд России. Особую атмосферу турниру придал ночной формат: прыжки при свете прожекторов собрали более тысячи зрителей и сделали событие не только спортивным, но и ярким зрелищным праздником.

Перед началом соревнований министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов поприветствовал участников и пожелал им чистых прыжков и высоких оценок. Он отметил, что регион гордится возможностью принимать сильнейших летающих лыжников страны, а ночной формат подчёркивает уникальность турнира.

Спортсмены выполняли два зачётных прыжка, победителей определяли по сумме баллов за оба полёта. Сахалинские лыжники завоевали девять медалей разного достоинства. Золото взяли Анна Гончарова, Алина Пак и Дмитрий Серегин. Серебряными призёрами стали Диана Ермоленко и Никита Беленок. Бронза у Елизаветы Захарченко, Полины Пак, Александра Баженова и Павла Сургучева.

Среди гостей турнира оказался Джордж Робинс из Манчестера, который работает на Сахалине учителем английского языка. Он признался, что впервые видит такие состязания вживую, и назвал их очень захватывающими.

Мероприятие организовано в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.