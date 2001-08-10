14:32, | Новости спорта Сахалина и Курил
Дальневосточник Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады в Милане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23-летний уроженец Петропавловска-Камчатского Никита Филиппов выиграл серебро в ски-альпинизме на Олимпийских игр в Милане, пишет ТК "41 Регион".
На трассе в Бормио Никита пропустил вперед лишь испанца Ориоля Кардону Колля, ставшего вторым в истории своей страны олимпийским чемпионом в зимних видах спорта и первым в истории ски-альпинизма.
Замкнул тройку сильнейших француз Тибо Ансельме. В своих соцсетях спортсмен поблагодарил за поддержку всех причастных.
