Дальневосточник Никита Филиппов завоевал серебро Олимпиады в Милане

23-летний уроженец Петропавловска-Камчатского Никита Филиппов выиграл серебро в ски-альпинизме на Олимпийских игр в Милане, пишет ТК "41 Регион".

На трассе в Бормио Никита пропустил вперед лишь испанца Ориоля Кардону Колля, ставшего вторым в истории своей страны олимпийским чемпионом в зимних видах спорта и первым в истории ски-альпинизма.

Замкнул тройку сильнейших француз Тибо Ансельме. В своих соцсетях спортсмен поблагодарил за поддержку всех причастных.

