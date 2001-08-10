Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился межрегиональный этап всероссийских соревнований "Кожаный мяч - Школьная футбольная лига" по футзалу. Турнир, проходивший на площадке учебно-тренировочного центра «Восток», собрал более 30 школьных команд со всего Дальнего Востока.
Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Сахалинской области, соревнования были посвящены памяти легендарного советского футболиста и тренера Никиты Павловича Симоняна. Юные спортсмены разыграли награды в четырёх возрастных категориях среди юношей и двух - среди девушек. По итогам турнира сахалинские школьники завоевали четыре медали разного достоинства: одно серебро и три бронзы.
В возрастной группе юношей 2010–2011 годов рождения бронзовыми призёрами стала команда школы № 2 из Невельска. Первое место заняли представители Хабаровского края (школа села Дружба), второе — ШСК «Лидер» из Владивостока. Лучшим вратарём турнира в этой возрастной категории признан сахалинец Денис Яковчиц, защищавший ворота невельской сборной.
Среди юношей 2012–2013 годов рождения островной регион представляла команда школы № 1 из Поронайска. Ребята остановились в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. При этом их голкипер Алексей Исаков удостоен звания лучшего вратаря соревнований. Победу в этой группе одержала школа № 15 из Райчихинска (Амурская область), серебро у ШСК «Флагман» из Большого Камня (Приморский край), бронза — у школы № 3 из Амурска (Хабаровский край).
У мальчиков 2014–2015 годов рождения сахалинская гимназия № 3 из областного центра завершила выступление на пятой позиции. Золото завоевала школа № 2 из Вилючинска (Камчатский край), серебро — ШСК «Парус» из Черниговки (Приморский край), бронза — школа № 4 из Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край).
В возрастной категории юношей 2008–2009 годов рождения сахалинская команда школы № 26 из Южно-Сахалинска также заняла пятое место. Победу здесь праздновал ШСК «Лидер» из Владивостока, вторыми стали представители школы № 3 из Ванино (Хабаровский край), третьими — школа № 1 из Анадыря (Чукотский автономный округ).
Среди девушек 2012–2013 годов рождения сахалинские команды взяли сразу две награды. Серебряные медали завоевала сборная школы села Сокол, бронзовые - школа № 30 из Южно-Сахалинска. Первое место осталось за хабаровской школой № 27.
В старшей возрастной категории девушек (2008–2009 годов рождения) бронзовым призёром стала команда школы № 1 из Ноглик. Золото у школы № 14 из Подъяпольского (Приморский край), серебро — у хабаровской школы № 27.
На торжественной церемонии закрытия победителей и призёров поздравил заместитель министра спорта Сахалинской области Сергей Камелин. Он вручил командам заслуженные кубки, медали и дипломы, а также отметил лучших игроков турнира в индивидуальных номинациях.
