09:33, | Новости спорта Сахалина и Курил
Первые дальневосточники зарегистрировались на лыжный марафон в Югре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первые дальневосточники - лыжники из Приморья и Чукотки - подали заявки на участие в XIII Югорском лыжном марафоне – одном из самых масштабных лыжных соревнований страны. Всего на сегодня зарегистрировалось более 2 тыс. спортсменов. Заявки на участие в марафоне уже подали любители лыжного спорта из 37 регионов страны. Марафон проходит при поддержке ВТБ.
«Югорский лыжный марафон, партнёром и соорганизатором которого выступает ВТБ, одно из значимых событий для региона. Ежегодно он собирает порядка 4 тысяч участников из более чем 40 регионов страны, а площадка объединяет чемпионов и любителей, профессионалов и тех, кто привык активно проводить зимний период. Для многих марафон – возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с семьёй. Уверены, в этом сезоне спортсмены добьются новых высоких результатов, а их пример вдохновит ещё больше любителей заняться лыжными видами спорта», – отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.
«С каждым годом мы поднимаем планку в организации Югорского лыжного марафона и внимания к участникам. Впервые за 13 лет проведения хотим зафиксировать эмблему этого яркого события, которую представляем в этом году на медалях финишёров. В сердцевину поместили букву «Ю», а к ней направили стрелки, символизирующие движение, единение и традиционный орнамент северных народов «оленьи рога» – он означает успех и процветание. Мы рассчитываем, что символ станет узнаваемым и мотивирующим к новым достижениям», – прокомментировал олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.
Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд – показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились известные российские атлеты – Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Татьяна Сорина. Принимали участие такие титулованные спортсмены как Кристина Резцова, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Иван Черезов и другие.
