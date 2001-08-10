Через неделю на Сахалине начнется горнолыжный чемпионат России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 26 февраля по 5 марта спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске станет центром главных стартов страны по горным лыжам. Здесь одновременно пройдут чемпионат России, этап Кубка России и первенство страны среди юниоров и юниорок 16–20 лет.
В программе — три дисциплины: супергигант, гигантский слалом и слалом. На склоне «Спортивный» соберутся более 100 сильнейших горнолыжников из 19 регионов, чтобы разыграть медали национального уровня.
Сахалин представят 12 спортсменов. Как отметил директор СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Дмитрий Быков, команда подходит к турниру в хорошей форме. Недавно Дарина Иохвидович завоевала серебро в супергиганте на этапе Кубка России в Елизово (Камчатский край). Также ожидается приезд Юлии Плешковой и Семёна Ефимова — участников Олимпийских игр в Италии.
Вход для зрителей свободный. Торжественное открытие состоится 1 марта в 19:00, церемония закрытия — 5 марта в 15:00. Соревнования будут проходить ежедневно с 27 февраля по 5 марта с 10:00 до 14:00. Расписание может меняться в зависимости от погоды.
