"Кристалл" обыграл "Адмирал" во втором матче выездной серии во Владивостоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский "Кристалл" завершил двухматчевую выездную серию во Владивостоке, где встретился с местным "Адмиралом" в рамках Первенства СДФО среди юношей до 18 лет. По итогам поездки команда не только улучшила турнирное положение, но и сумела взять убедительный реванш у хозяев льда.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, первая игра сложилась для островитян драматично. Основное время завершилось вничью 3:3, причем в третьем периоде судьи не засчитали четвертую шайбу сахалинцев. Овертайм не выявил победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, в которой удача оказалась на стороне владивостокцев - 4:3.

Во втором матче "Кристалл" продемонстрировал характер и переиграл соперника со счетом 3:1. Сахалинские хоккеисты показали организованную игру в обороне и эффективно использовали свои голевые моменты, не оставив "Адмиралу" шансов на повторный успех.

Благодаря этой победе команда закрепилась на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 62 очка. Следующие игры островитяне проведут дома: 7 и 8 марта на льду Южно-Сахалинска "Кристалл" примет новосибирскую "Сибирь-1".