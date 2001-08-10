Команды из пяти регионов Дальнего Востока разыграли медали "Кожаного мяча" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершились игры Дальневосточного этапа Школьной футбольной лиги "Кожаный мяч" среди команд 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения. В течение трёх дней 20 детских коллективов из семи регионов Дальнего Востока боролись за путёвки на всероссийский финал. Победителей определили во всех четырёх категориях.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, турнир проходил в учебно-тренировочном центре "Восток". Честь своих регионов отстаивали юные футболисты из Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв, Якутии, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Среди мальчиков младшей возрастной группы (2014-2015 г.р.) золотые медали завоевала команда школы № 2 из Вилючинска на Камчатке.
Тренер вилючинской команды Денис Матюхин поделился, что турнир сложился для них удачно с первой же игры - из пяти встреч они одержали пять побед. Он отметил, что соперники были достойными, и ни одну игру его подопечные не провели спустя рукава. Особенно тренер похвалил линию обороны и вратаря, который пропустил за все матчи всего один мяч. Второе место в этой категории заняла команда из Черниговки (Приморье), а третье - футболисты из Комсомольска-на-Амуре.
Среди девочек 2014-2015 годов рождения лучшими стали спортсменки из Комсомольска-на-Амуре. На втором месте расположилась команда из Петропавловска-Камчатского, на третьем - футболистки из Чугуевки (Приморье). В старшей возрастной категории среди мальчиков 2012-2013 г.р. победу одержала школа № 15 из города Райчихинска (Амурская область), а у девочек - хабаровская школа № 27.
Борьба за медали в "Востоке" продолжится и на этой неделе. С 17 по 19 февраля там пройдут игры для юниоров 2008-2009 г.р., а также для юношей и девушек 2010-2011 г.р. Начало матчей ежедневно в 10:00, вход для зрителей свободный.
