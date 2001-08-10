На сахалинский лыжный марафон зарегистрировались более 1000 участников из 52 регионов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 1000 любителей лыжного спорта из 52 регионов страны выйдут на старт XXVII Международного сахалинского лыжного марафона, который пройдет 21 и 22 февраля. Это рекордное количество участников за всю историю соревнований. В областном центре уже начали выдавать стартовые пакеты спортсменам, которые побегут дистанции 30 и 50 километров классическим и свободным стилем.
Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, одними из первых регистрацию в лыже-биатлонном комплексе "Триумф" прошли гости с Ямало-Ненецкого автономного округа. Александр Мелешенко вместе с супругой приехали на остров во второй раз и уверены: сахалинский марафон - лучший в стране. Спортсмены признались, что специально прибыли на неделю раньше, чтобы успеть посмотреть достопримечательности, которые не удалось посетить в прошлом году. По их словам, организаторы создают невероятную атмосферу и делают всё для комфорта участников.
Присоединилась к лыжникам и Инна Любчина с Камчатки. Для неё это дебютное участие в сахалинском забеге. Долгое время она не решалась приехать, хотя много слышала о мероприятии, но в этом году купила билет. Гостья надеется, что всё пройдет отлично, и приехала заранее, чтобы опробовать трассу и полюбоваться местными пейзажами.
Директор марафона Михаил Шамсутдинов отметил, что в этом году на старт выйдет рекордное число участников - более тысячи человек. Отрадно, что к соревнованиям присоединятся и спортсмены сборной России, которые специально приехали на чемпионат страны. Получить стартовые пакеты на основные дистанции можно до 20 февраля включительно в "Триумфе" с 9:30 до 20:00. Там же можно оформить страховку. При себе необходимо иметь паспорт, оригинал медицинской справки и данные о регистрации.
Сам марафон традиционно стартует в поселке Лесное Корсаровского округа, а финишируют участники на улице Венской, 5. Организаторы подготовят для спортсменов трансфер, расписание которого опубликуют позже. Номера для детских дистанций и забега на 5 километров будут выдавать 21 и 22 февраля в спортивной школе зимних видов спорта на Венской, 5. Заявки от самых юных лыжников 2021 года рождения и младше продолжают принимать. Все маленькие спортсмены получат медали финишеров.
