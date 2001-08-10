На Сахалине определили победителей регионального финала "КЭС-Баскет"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Финал регионального этапа всероссийских соревнований "КЭС-Баскет" состоялся на базе учебно-тренировочного центра "Восток" в Южно-Сахалинске. Участниками решающих матчей стали сильнейшие школьные баскетбольные команды Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
В решающем матче среди девушек встретились титулованный коллектив школы №22 из областного центра и команда школы №3 из Невельска. В стартовой четверти невельчанки навязывали соперницам борьбу и даже вышли вперед, однако к середине второго периода баскетболистки Южно-Сахалинска скорректировали защитные действия, перехватили инициативу и уверенно довели игру до победы. Итоговый счет встречи - 64:53 в пользу команды СОШ №22.
У юношей за золото сражались представители школы №6 из Александровска-Сахалинского и школы №1 из Корсакова. Первая половина поединка прошла в равной борьбе, команды попеременно выходили вперед. Однако в начале третьей четверти баскетболисты из Корсакова совершили результативный рывок, ликвидировать отставание соперникам уже не удалось. Встреча завершилась со счетом 76:40 в пользу корсаковцев.
На торжественной церемонии победителей и призеров поздравили заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин и почетный председатель Сахалинской федерации баскетбола Владимир Воднев.
По итогам финала среди девушек первое место заняла команда школы №22 Южно-Сахалинска, серебряные медали у школы №3 из Невельска, бронзовые - у школы №5 Охи. У юношей золотые награды завоевала сборная школы №1 Корсакова, второе место у школы №6 Александровска-Сахалинского, третье - у гимназии №1 Южно-Сахалинска.
Самыми ценными игроками финала признаны Мария Петина из южно-сахалинской школы №22 и Ярослав Парахин из школы №1 Корсакова, внесшие решающий вклад в победы своих команд.
