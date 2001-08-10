Более 90 юных летающих лыжников разыграли награды в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на трамплинном комплексе "Высота" состоялись региональные соревнования на призы "Юный Динамовец", собравшие более 90 участников из разных возрастных групп. Юные летающие лыжники разыграли медали на трамплинах четырех уровней сложности - от К-10 до К-72.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в старшей возрастной категории среди юношей 2008 года рождения и младше на трамплине К-72 золото завоевал Павел Сургучев. Серебряным призером стал Александр Погодин, бронза досталась Антону Терещенкову. У девушек в этой группе первенствовала Диана Ермоленко, второй финишировала Анна Гончарова, третьей - Марина Демидова.

На трамплине К-30, где соревновались спортсмены 2012-2013 годов рождения, Павел Сургучев вновь поднялся на высшую ступень пьедестала, подтвердив свой уровень. Второе место занял Алексей Подрядчиков, третье - Тимофей Добросовестный. Среди девочек уверенную победу одержала Варвара Сопыряева, серебро досталось Виолетте Шульге, бронза - Анне Волковой.

Динамовцы 2014-2015 годов рождения выступали на трамплине К-20. У мальчиков лучший результат показал Максим Котельников, вторым стал Святослав Фёдоров, третьим - Никита Афанасьев. У девочек не было равных Валентине Минеевой, второе место у Софии Бардиной, третье - у Галины Васильевой.

Завершили программу самые юные участники на трамплине К-10. У девочек 2017 года рождения золото завоевала Яна Евтюгина, серебро - Вероника Синакина, бронза - у Екатерины Семенец. Среди мальчиков 2017 года первенствовал Матвей Попов, вторым стал Роберт Ерин, третьим - Радмир Успешный. В группе девочек 2016 года лучший результат показала София Бардина, следом за ней расположились Аделина Юлдашева и Аксинья Беленок. У мальчиков 2016 года не оставил шансов соперникам Мирон Шумейко, компанию на пьедестале ему составили Марк Кройт и Лев Глухих.