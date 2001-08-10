Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2026
Сейчас 22:12
77,19|91,71
На Сахалин надвигается монгольский циклон
15:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский тхэквондист завоевал бронзу на первенстве России в Рязани

Сахалинский тхэквондист завоевал бронзу на первенстве России в Рязани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тимофей Тхагапсов стал бронзовым призёром в весовой категории до 51 кг на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров 15-17 лет. Соревнования прошли в Рязани и собрали более 800 участников из 60 регионов страны. Спортсмен является воспитанником РОО «Сахалинская ассоциация тхэквондо», рассказали ТИА "Острова" в минспорте.

Тренеры Ли Сергей и Чан Де Сир подготовили спортсмена, который одержал четыре уверенные победы над соперниками из Тюменской, Ивановской, Московской и Ростовской областей. В полуфинале сахалинец уступил будущему чемпиону соревнований - спортсмену из Дагестана. По итогам старта Тимофей выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошёл в основной состав юниорской сборной России 2026 года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?