Сахалинский тхэквондист завоевал бронзу на первенстве России в Рязани
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тимофей Тхагапсов стал бронзовым призёром в весовой категории до 51 кг на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров 15-17 лет. Соревнования прошли в Рязани и собрали более 800 участников из 60 регионов страны. Спортсмен является воспитанником РОО «Сахалинская ассоциация тхэквондо», рассказали ТИА "Острова" в минспорте.
Тренеры Ли Сергей и Чан Де Сир подготовили спортсмена, который одержал четыре уверенные победы над соперниками из Тюменской, Ивановской, Московской и Ростовской областей. В полуфинале сахалинец уступил будущему чемпиону соревнований - спортсмену из Дагестана. По итогам старта Тимофей выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошёл в основной состав юниорской сборной России 2026 года.
