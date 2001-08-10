Сахалинцев приглашают насладиться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полёты» пройдут 22 февраля в Южно-Сахалинске. Мероприятие соберёт ведущих спортсменов страны — членов мужской и женской сборных команд России, сильнейших спортсменов Сахалинской области, которые покажут свое мастерство на трамплине К-72, крупнейшем на Дальнем Востоке.

Зрители получат возможность наблюдать за технически сложными прыжками в уникальных условиях вечернего освещения, что придаёт событию особую зрелищность и атмосферность.

Помимо спортивного шоу, сахалинцев и гостей региона ждут выступления творческих коллективов, лазерное световое шоу, фейерверк и бесплатные розыгрыши призов.

Начало в 19:00 на трамплинном комплексе "Высота" (пер. Алтайский, 7, Южно-Сахалинск). Вход свободный.