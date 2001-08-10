На Сахалине завершились лыжные гонки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Феникс-1" спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта стала победителем эстафеты в рамках XXIX открытых соревнований "Юный Динамовец" в Южно-Сахалинске. Василиса Кулыгина, Артем Усманов, Мария Пономарева и Алексей Волков преодолели четыре этапа по одному километру за 18 минут 35,5 секунды. Вторыми финишировали лыжники команды "СШОР ЗВС-1", отстав на 48,9 секунды, тройку призёров замкнул коллектив тренера Натальи Константиновой, уступивший лидерам минуту 24 секунды. Всего в двухдневных стартах на лыжно-биатлонном комплексе "Триумф" участвовали более 250 спортсменов из восьми муниципалитетов Сахалина.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минспорта, турнир посвятили памяти мастера спорта СССР, легендарной лыжницы и тренера Анны Алексеевны Ермаковой. Она многие годы выступала за общество "Динамо" на всесоюзных и международных стартах, а после завершения карьеры воспитала не одно поколение сахалинских атлетов. Юные динамовцы соревновались в трёх возрастных категориях - от 2012-2013 до 2016-2017 годов рождения. В первый день они бежали индивидуальные гонки классическим стилем на 500 метров, 1 и 3 километра, во второй - командные эстафеты.

Тренер победителей Галина Кулыгина призналась, что после первого дня, который сложился не очень удачно, испытывала волнение, но в эстафете ребята по-настоящему собрались и выложились полностью. Она пояснила: "Юный Динамовец" является важным отборочным этапом на первенство области, поэтому подготовка шла серьёзная. Юные лыжники даже освобождались от школьных занятий, чтобы пройти предсоревновательные сборы. Начинающим спортсменам тренер посоветовала дисциплину и трудолюбие - именно они, по её словам, составляют основу побед в лыжных гонках.