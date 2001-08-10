На Сахалине стартовали лыжные гонки "Юный Динамовец"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XXIX открытые региональные соревнования по лыжным гонкам «Юный Динамовец» стартовали в Южно-Сахалинске на базе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Старты посвящены памяти мастера спорта СССР, известной лыжницы и тренера Анны Алексеевны Ермаковой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Участие в состязаниях приняли более 250 юных спортсменов из Южно-Сахалинска, Анивы, Долинска, Холмска, Ноглик, Охи, Корсакова и Макарова в шести категориях от 2012-2013 до 2016-2017 годов рождения, преодолевая дистанции от 500 метров до 3 километров классическим стилем.
Как отметила заместитель председателя Сахалинской региональной организации «Динамо» Татьяна Устинова, эти старты являются традиционными и проводятся уже в 29-й раз. Анна Ермакова, чьё имя они носят, защищала цвета общества «Динамо» на всесоюзных и международных трассах, а после завершения карьеры подготовила не одно поколение молодых атлетов.
Среди мальчиков 2014-2015 годов рождения, обладатель золотой медали Тимофей Стаценко, для которого эти соревнования стали уже третьими в рамках динамовского движения, поделился своими впечатлениями. Несмотря на недавнюю болезнь, юный спортсмен с шестилетним стажем вышел на старт.
- Лыжи – это спорт сильных духом. Здесь важны характер и сила воли, главное - никогда не сдаваться, даже когда тяжело и идти до конца. Именно этот принцип я бы посоветовал всем, кто только начинает свой путь, - рассказал Тимофей.
По итогам гонок также победителями стали Мария Пономарева и Алексей Волков (2012-2013 г.р.), Мария Макарова (2014-2015 г.р.), а также Анастасия Бутько и Александр Шеронов (2016-2017 г.р.).
Соревнования продолжаться завтра. Начало в 11.00
