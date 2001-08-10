Тихоокеанское
18:49, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские лучники выявили самых метких на региональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по стрельбе из лука прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном мимнспорте.

Участниками состязаний стали не только взрослые стрелки, но и студенты, а также школьники. Соревнования были разбиты на четыре категории: классический и блочный лук среди мужчин и женщин раздельно.

По итогам выступлений победителями в стрельбе из классического лука стали Юрий Поляков и Елена Серая. Лидерами в стрельбе из блочного лука стали Максим Белянин и Анна Корж.

