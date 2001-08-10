На Сахалине открыт новый сезон гонок с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федерация гонок с препятствиями Сахалинской области открыла новый спортивный сезон первыми соревнованиями в Южно-Сахалинске. Стартовый этап в формате "Индор Лайт" провели в спортивном комплексе "Гидрострой", адаптировав дистанции для новичков.
Участники преодолевали индивидуальные трассы с препятствиями, которые проверяли их силу, скорость, координацию и выносливость. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, главной новинкой сезона стало введение "Золотой лиги", где соревновались призеры прошлых стартов.
В новой "Золотой лиге" победу одержали Сергей Бондарев и Светлана Голоденко из Корсакова. Второе место заняли Ярослав Парахин (Корсаков) и Александра Сметанина (Южно-Сахалинск), а третье - Александр Мирошниченко (Южно-Сахалинск) и Александра Елагина (Корсаков). В основном формате "Индор Лайт" лучшими стали южносахалинцы Валерий Романюк и Ольга Калашникова, вторыми финишировали их земляки Иван Бокарев и Дарья Хомич, а третье место разделили Владимир Епишкин из Корсакова и Анна Карпейкина из Невельска.
