На Сахалине стартовал XII сезон "Зимней футбольной лиги"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортивном комплексе «Олимпия-Парк» торжественно открыли традиционный турнир «Зимняя футбольная лига», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.
В этом сезоне соревнования стали самыми масштабными за всю историю – впервые в них принимают участие 64 команд из Корсаковского, Невельского, Долинского, Холмского, Анивского и Поронайского районов, а также Южно-Сахалинска.
На торжественной церемонии с приветственным словом выступил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов, также принявший участие в посвящении самых юных спортсменов в воспитанники спортивной школы «Сахалин».
