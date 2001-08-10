На Сахалине стартовал XII сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивном комплексе «Олимпия-Парк» торжественно открыли традиционный турнир «Зимняя футбольная лига», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

В этом сезоне соревнования стали самыми масштабными за всю историю – впервые в них принимают участие 64 команд из Корсаковского, Невельского, Долинского, Холмского, Анивского и Поронайского районов, а также Южно-Сахалинска.

На торжественной церемонии с приветственным словом выступил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов, также принявший участие в посвящении самых юных спортсменов в воспитанники спортивной школы «Сахалин».