Южносахалинцы готовятся к Кубку защитников Отечества по нардам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска, вернувшись домой, нашёл своё призвание в популяризации спортивных нард. Пройдя обучение по региональной программе поддержки, он создал собственный проект — «Школа нард», а сейчас готовит команду островных ветеранов к межрегиональному турниру.
Константин Иноземцев, вернувшись из зоны СВО, осознанно решил получить новую профессию. Он прошёл обучение по программам «Время героев» и «Герои Сахалина и Курил», которые дали ему практические навыки и знакомства. После их завершения мужчина стал заместителем директора МАУ «Спортивный город» и запустил собственный проект по популяризации нард, признанных в России официальным видом спорта в 2022 году. Первые занятия в его школе стартовали в январе 2026 года.
Параллельно с преподавательской деятельностью Константин готовится к серьёзным спортивным соревнованиям. В 2025 году он вошёл в состав национальной сборной, заняв второе место на чемпионате России. Сейчас он тренирует команду из четырёх человек, которая представит Сахалинскую область на «Кубке защитников Отечества» в Красноярске с 24 по 26 февраля. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, в команду вошли трое южносахалинцев и житель Охи, который занимается дистанционно.
Помимо подготовки к турниру, в планах Константина — серия презентаций в школах Южно-Сахалинска в феврале. Его цель — познакомить детей с нардами как с увлекательной игрой, развивающей стратегическое мышление и логику. «Мы уверены, что число юных поклонников этого вида спорта в городе будет расти», — отмечает Иноземцев. Его инициативу поддерживает городская власть, уделяющая системное внимание адаптации и поддержке участников СВО через спорт и социальные проекты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:05 6 Февраля На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
15:09 6 Февраля В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
08:07 3 Февраля "Аэрофлот" начинает продажи билетов на лето на Дальний Восток
09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 09:56 Вчера Сахалинские семьи с детьми начали получать увеличенные выплаты от Социального фонда
- 09:26 6 Февраля Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
- 09:03 5 Февраля На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?