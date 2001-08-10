Южносахалинцы готовятся к Кубку защитников Отечества по нардам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска, вернувшись домой, нашёл своё призвание в популяризации спортивных нард. Пройдя обучение по региональной программе поддержки, он создал собственный проект — «Школа нард», а сейчас готовит команду островных ветеранов к межрегиональному турниру.

Константин Иноземцев, вернувшись из зоны СВО, осознанно решил получить новую профессию. Он прошёл обучение по программам «Время героев» и «Герои Сахалина и Курил», которые дали ему практические навыки и знакомства. После их завершения мужчина стал заместителем директора МАУ «Спортивный город» и запустил собственный проект по популяризации нард, признанных в России официальным видом спорта в 2022 году. Первые занятия в его школе стартовали в январе 2026 года.

Параллельно с преподавательской деятельностью Константин готовится к серьёзным спортивным соревнованиям. В 2025 году он вошёл в состав национальной сборной, заняв второе место на чемпионате России. Сейчас он тренирует команду из четырёх человек, которая представит Сахалинскую область на «Кубке защитников Отечества» в Красноярске с 24 по 26 февраля. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, в команду вошли трое южносахалинцев и житель Охи, который занимается дистанционно.

Помимо подготовки к турниру, в планах Константина — серия презентаций в школах Южно-Сахалинска в феврале. Его цель — познакомить детей с нардами как с увлекательной игрой, развивающей стратегическое мышление и логику. «Мы уверены, что число юных поклонников этого вида спорта в городе будет расти», — отмечает Иноземцев. Его инициативу поддерживает городская власть, уделяющая системное внимание адаптации и поддержке участников СВО через спорт и социальные проекты.