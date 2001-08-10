Сахалинцев на "Лыжню России" доставят бесплатные автобусы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организаторы "Лыжни России" на Сахалине предоставят участникам массовой гонки бесплатный транспорт. Бесплатные автобусы доставят жителей областного центра и близлежащих сел на лыжную трассу в село Троицкое 14 февраля 2026 года.
В день проведения XLIV Всероссийской массовой лыжной гонки от площади Победы в Южно-Сахалинске отправятся пять автобусов. Три из них начнут движение в 10:15, а два следующих - в 11:00. Дополнительные точки сбора организуют у школ в Ново-Александровске, Луговом и Дальнем. Там автобусы будут ждать желающих до 10:15 и 10:30 соответственно.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, мероприятие смогут посетить все желающие старше двух лет. Для участников подготовили дистанции от 200 метров для малышей до 10 километров для опытных лыжников.
Торжественное открытие гонки намечено на 11:30, первые старты дадут в полдень, а церемонию награждения проведут в 14:00.
