Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля
Сахалинцев приглашают на главный лыжный праздник зимы – "Лыжню России"

XLIV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт 14 февраля в селе Троицкое. Это отличный способ провести день активно, весело и с пользой вместе с семьёй и друзьями.

Проверьте свои силы на дистанциях от 200 метров до 10 км. Если у вас нет своих лыж - не беда: на месте будет организован прокат инвентаря.

Зарегистрироваться можно на сайте Госуслуг.

