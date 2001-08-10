Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XLIV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт 14 февраля в селе Троицкое. Это отличный способ провести день активно, весело и с пользой вместе с семьёй и друзьями.

Проверьте свои силы на дистанциях от 200 метров до 10 км. Если у вас нет своих лыж - не беда: на месте будет организован прокат инвентаря.

Зарегистрироваться можно на сайте Госуслуг.