Сахалинские киокушины завоевали полсотни медалей дальневосточных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями 49 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.

Соревнования прошли в Петропавловске-Камчатском и собрали более 400 спортсменов из 10 регионов.

По итогам состязаний островная сборная заняла второе место в командном зачёте. Всего сахалинцы 18 раз поднялись на верхнюю ступень пьедестала, столько же раз стали вторыми и 13 раз завоевали бронзовые медали.

Также трое спортсменов были отмечены специальными номинациями турнира. Таисия Такиева – «За волю к победе», Никита Шимко и Кирилл Хе – «Лучшая техника».

- Команда показала высокий уровень подготовки и отличные спортивные результаты. В условиях жёсткой конкуренции и плотных турнирных сеток ребята продемонстрировали бойцовский характер, дисциплину и техническую зрелость. Многие поединки проходили с минимальным преимуществом, где решающими становились выдержка, тактическая грамотность и умение бороться до конца, - отметил президент сахалинской федерации киокусинкай Никита Шимко.