Звезда НХЛ Роман Ильин провел мастер-класс для юных хоккеистов Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские катки Южно-Сахалинска с начала сезона посетили уже около 120 тысяч раз. Одним из ярких событий на льду стал товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, который открыла звезда мирового хоккея Роман Ильин.

Товарищеская игра между командами "Лига Надежды" и "Лига Мечты" в рамках регионального чемпионата НХЛ прошла на дворовой хоккейной площадке на улице Железнодорожной. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, матч открыл игрок клуба "Легенды хоккея" и член Совета Ночной хоккейной лиги Роман Ильин. После игры он провел для юных спортсменов мастер-класс и автограф-сессию, отметив хорошее качество льда и достойный уровень подготовки ребят.

Роман Ильин подчеркнул, что Ночная хоккейная лига, созданная под патронажем Владимира Путина, ставит задачу развития массового спорта и приобщения людей, особенно молодежи, к активному образу жизни. Финал лиги ежегодно проходит в Сочи, где встречаются победители со всей страны. Директор городского департамента спорта Алексей Боженко добавил, что в Южно-Сахалинске созданы все условия для занятий хоккеем и массовым катанием, действует около 15 катков, включая три основных для свободного посещения.

Сезон массового катания после новогодних праздников подходит к концу, однако катки для свободного посещения продолжат заливать регулярно, а дворовые площадки - раз в неделю перед выходными.