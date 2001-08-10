Звезда НХЛ Роман Ильин провел мастер-класс для юных хоккеистов Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские катки Южно-Сахалинска с начала сезона посетили уже около 120 тысяч раз. Одним из ярких событий на льду стал товарищеский матч Ночной хоккейной лиги, который открыла звезда мирового хоккея Роман Ильин.
Товарищеская игра между командами "Лига Надежды" и "Лига Мечты" в рамках регионального чемпионата НХЛ прошла на дворовой хоккейной площадке на улице Железнодорожной. Как рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, матч открыл игрок клуба "Легенды хоккея" и член Совета Ночной хоккейной лиги Роман Ильин. После игры он провел для юных спортсменов мастер-класс и автограф-сессию, отметив хорошее качество льда и достойный уровень подготовки ребят.
Роман Ильин подчеркнул, что Ночная хоккейная лига, созданная под патронажем Владимира Путина, ставит задачу развития массового спорта и приобщения людей, особенно молодежи, к активному образу жизни. Финал лиги ежегодно проходит в Сочи, где встречаются победители со всей страны. Директор городского департамента спорта Алексей Боженко добавил, что в Южно-Сахалинске созданы все условия для занятий хоккеем и массовым катанием, действует около 15 катков, включая три основных для свободного посещения.
Сезон массового катания после новогодних праздников подходит к концу, однако катки для свободного посещения продолжат заливать регулярно, а дворовые площадки - раз в неделю перед выходными.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
09:20 28 Января Власти Сахалинской области рассказали, как преобразятся острова в 2026 году
09:36 27 Января В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
Выбор редакции
- 09:42 Вчера За выходные на сахалинских дорогах автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителей
- 12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
- 11:04 29 Января Педагог из Ростовской области смогла реализовать себя на Сахалине благодаря программе "Земский учитель"
- 10:28 28 Января Сахалинская библиотека объявила сбор книг в рамках всероссийской акции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?