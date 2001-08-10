Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился второй соревновательный день XIII Зимней Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам. Победу в спринтерских гонках свободным стилем одержали спортсмены из Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в гонках на дистанциях 1,3 и 1,5 километра приняли участие 60 юношей и девушек 17-18 лет. Они представляли восемь регионов Дальнего Востока: республики Саха и Бурятия, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, а также Магаданскую, Амурскую и Сахалинскую области.

Первое место среди девушек заняла хабаровчанка Анастасия Гринько. У юношей золотую медаль завоевал Николай Болек из Якутии. Серебро получили лыжница из Приморья Екатерина Новикова и Илья Савин из Хабаровского края. Бронзовыми призёрами стали Софья Золотухина из Якутии и Иван Маля из Хабаровска.

Спартакиада продолжится 31 января эстафетными соревнованиями, которые стартуют в 11:00. Организаторы приглашают всех желающих поддержать спортсменов, вход на соревнования свободный. Мероприятие проходит в рамках трёхлетней стратегии развития спорта в регионе, которую разработали по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.