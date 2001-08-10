Сахалинские бойцы завоевали четыре золота на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники южно-сахалинского клуба "Триумф" успешно выступили на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою в Хабаровске, завоевав пять наград. Двое взрослых спортсменов не только взяли золото, но и выполнили норматив мастера спорта России.

Турнир памяти сотрудника ОМОН Сергея Баскакова собрал более 400 участников из разных регионов страны. В течение двух дней на ковре соревновались свыше 160 взрослых спортсменов и 226 юных рукопашников в возрасте от 12 до 17 лет. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного министерства спорта, сахалинская команда показала стопроцентный результат, и каждый ее представитель поднялся на пьедестал почета.

В весовой категории до 57 килограммов победил Ролан Абдылдаев, а в категории до 97 килограммов золото завоевал Виктор Дзебин. Оба выполнили норматив мастера спорта. "Соперники были достойные, но и мы были готовы. Я готовился в интенсивном формате больше месяца", - поделился после победы Ролан Абдылдаев. Среди юниоров золотые медали взяли Алексей Попович (12-13 лет, до 52 кг) и Кирилл Бодров (14-15 лет, до 48 кг), а бронзу завоевал Егор Беляков (12-13 лет, до 41 кг).