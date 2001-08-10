До старта чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдет на Сахалине, остается 30 дней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжается подготовка к чемпионату России по лыжным гонкам, который пройдет на лыже-биатлонном комплексе «Триумф». Планируется, что сборные команды прибудут за неделю до старта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
На сегодняшний день организаторы сообщили предварительное расписание стартов. Все соревнования открыты для зрителей, но вход будет осуществляться по билетам.
- Билеты можно взять абсолютно бесплатно на сайте чемпионата. Это сделано для четкого распределения зрителей. Плюс есть требования по проведению подобных стартов. Отмечу, что на «Триумфе» есть большой экран, где будет организована трансляция. Все соревнования можно будет смотреть на телеканале «Матч ТВ». Сейчас прорабатываем полное телевизионное сопровождение трассы, - отметил директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.
Напомним, чемпионат пройдет с 25 февраля по 9 марта. На предстоящих стартах спортсмены примут участие в гонках по семи дисциплинам: спринт свободным стилем, скиатлон на дистанции 20 километров, смешанная эстафета формата 4×5 км, командный спринт классическим стилем, эстафетные гонки среди мужчин и женщин на дистанциях 4×7,5 км, а также масстарты на 50 км.
Расписание:
25 февраля — 14:30 – 15:40 (06:30 – 07:40 мск.) – Классический стиль 10 км. Женщины.
16:30 – 17:20 (08:30 – 09:20 мск.) – Классический стиль 10 км. Мужчины.
26 февраля — 15:00 – 16:10 (07:00 – 08:10 мск.) – Скиатлон (10 км + 10 км). Женщины.
17:00 – 18:00 (09:00 – 10:00 мск.) – Скиатлон (10 км + 10 км). Мужчины.
28 февраля — 16:30 – 17:45 (08:30 – 09:45 мск.) – Эстафета (4 х 5 км) – смешанная.
01 марта — 14:00 (06:00 мск.) – Свободный стиль – спринт. Квалификация. Женщины.
14:30 (06:30 мск.) – Свободный стиль – спринт. Квалификация. Мужчины.
16:00 – 18:00 (08:00 – 10:00 мск.) – Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.
03 марта — 14:00 (06:00 мск.) – Классический стиль – командный спринт. Квалификация. Женщины.
14:30 (06:30 мск.) – Классический стиль – командный спринт. Квалификация. Мужчины.
16:00 – 16:30 (08:00 – 08:30 мск.) – Финал женщины.
16:30 – 17:00 (08:30 – 09:00 мск.) – Финал мужчины.
04 марта — 16:00 – 17:30 (08:00 – 09:30 мск.) – Эстафета (4 х 7,5 км). Женщины.
05 марта — 16:00 – 17:20 (08:00 – 09:20 мск.) – Эстафета (4 х 7,5 км). Мужчины.
07 марта — 15:30 – 18:30 (07:30 – 10:30 мск.) – Свободный стиль 50 км (масс-старт). Женщины.
08 марта — 15:30 – 18:15 (07:30 – 10:15 мск.) – Свободный стиль 50 км (масс-старт). Мужчины.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
08:06 Сегодня Трасса Чайво – Оха закрыта для движения всех видов транспорта
09:07 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили более 115 нарушений ПДД
11:33 Сегодня Минтай, сельдь, треска, навага: где купить рыбу в Южно-Сахалинске 27 января
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
11:26 23 Января Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
18:45 23 Января Строительство пешеходного моста через реку Лютогу выходит на новый этап
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:36 Сегодня В автобусах Южно-Сахалинска участились случаи падения пассажиров
- 11:15 Вчера На Сахалине открылась выставка новых книг по рыбоводству, кинологии и психологии
- 09:21 Вчера На Сахалине на утро 26 января закрыты для движения два участка дорог
- 09:38 23 Января Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?