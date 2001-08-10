До старта чемпионата России по лыжным гонкам, который пройдет на Сахалине, остается 30 дней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжается подготовка к чемпионату России по лыжным гонкам, который пройдет на лыже-биатлонном комплексе «Триумф». Планируется, что сборные команды прибудут за неделю до старта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

На сегодняшний день организаторы сообщили предварительное расписание стартов. Все соревнования открыты для зрителей, но вход будет осуществляться по билетам.

- Билеты можно взять абсолютно бесплатно на сайте чемпионата. Это сделано для четкого распределения зрителей. Плюс есть требования по проведению подобных стартов. Отмечу, что на «Триумфе» есть большой экран, где будет организована трансляция. Все соревнования можно будет смотреть на телеканале «Матч ТВ». Сейчас прорабатываем полное телевизионное сопровождение трассы, - отметил директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Напомним, чемпионат пройдет с 25 февраля по 9 марта. На предстоящих стартах спортсмены примут участие в гонках по семи дисциплинам: спринт свободным стилем, скиатлон на дистанции 20 километров, смешанная эстафета формата 4×5 км, командный спринт классическим стилем, эстафетные гонки среди мужчин и женщин на дистанциях 4×7,5 км, а также масстарты на 50 км.

Расписание:

25 февраля — 14:30 – 15:40 (06:30 – 07:40 мск.) – Классический стиль 10 км. Женщины.

16:30 – 17:20 (08:30 – 09:20 мск.) – Классический стиль 10 км. Мужчины.

26 февраля — 15:00 – 16:10 (07:00 – 08:10 мск.) – Скиатлон (10 км + 10 км). Женщины.

17:00 – 18:00 (09:00 – 10:00 мск.) – Скиатлон (10 км + 10 км). Мужчины.

28 февраля — 16:30 – 17:45 (08:30 – 09:45 мск.) – Эстафета (4 х 5 км) – смешанная.

01 марта — 14:00 (06:00 мск.) – Свободный стиль – спринт. Квалификация. Женщины.

14:30 (06:30 мск.) – Свободный стиль – спринт. Квалификация. Мужчины.

16:00 – 18:00 (08:00 – 10:00 мск.) – Финальные, полуфинальные, четвертьфинальные забеги.

03 марта — 14:00 (06:00 мск.) – Классический стиль – командный спринт. Квалификация. Женщины.

14:30 (06:30 мск.) – Классический стиль – командный спринт. Квалификация. Мужчины.

16:00 – 16:30 (08:00 – 08:30 мск.) – Финал женщины.

16:30 – 17:00 (08:30 – 09:00 мск.) – Финал мужчины.

04 марта — 16:00 – 17:30 (08:00 – 09:30 мск.) – Эстафета (4 х 7,5 км). Женщины.

05 марта — 16:00 – 17:20 (08:00 – 09:20 мск.) – Эстафета (4 х 7,5 км). Мужчины.

07 марта — 15:30 – 18:30 (07:30 – 10:30 мск.) – Свободный стиль 50 км (масс-старт). Женщины.