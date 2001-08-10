Сахалинская сборная по дзюдо взяла три награды на соревнованиях в Улан-Удэ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трое сахалинских дзюдоистов завоевали три медали на первенстве Дальневосточного федерального округа среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли в Улан-Удэ, где собрались 240 спортсменов из десяти дальневосточных регионов.
Воспитанница островной спортивной школы Вероника Макеева одержала победу в весовой категории свыше 70 килограммов, завоевав золотую медаль. Еще два бронзовых награды в копилку сборной принесли Карина Кожевникова, выступавшая в категории до 63 килограммов среди девушек, и Вячеслав И, который соревновался среди юношей в весе до 50 килограммов.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, эти результаты стали успешным выступлением островной команды на престижных межрегиональных соревнованиях.
