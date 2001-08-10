В сахалинском турнире по хоккею в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве состоялись хоккейные матчи в рамках социального проекта "Спорт против подворотни", в которых приняли участие юношеские команды из Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска. Победителем турнира стала команда "Барсы", опередившая "Авангард" из Троицкого и анивский "Торос".

Цель проекта, который поддерживает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, - популяризация здорового образа жизни, вовлечение детей и молодежи в систематические занятия спортом и снижение уровня подростковой преступности. В воскресенье на городском корте прошла серия захватывающих игр: сначала сыграли старшие команды, а затем на лед вышли хоккеисты 2011-2012 годов рождения. Как рассказали ТИА "Острова" в управлении по спорту Анивского района, зрители увидели матчи между командами "Авангард" (Троицкое), "Южный 41" (Южно-Сахалинск), "Барсы" и анивским "Торосом".

По итогам всех ледовых баталий первое место и золотые медали завоевала команда "Барсы", серебро досталось "Авангарду" из Троицкого, а бронзу получил анивский "Торос".