140 сахалинских боксеров борются за звание сильнейших в областном турнире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовало первенство Сахалинской области по боксу, в котором принимают участие 140 спортсменов из разных уголков региона. Спортсмены возрастом от 13 до 22 лет в течение трёх дней будут бороться за звание сильнейших в своих весовых категориях.
Соревнования среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проходят в стенах спортивной школы "Кристалл". Участники выступают в весовых категориях от 36 до свыше 92 килограммов. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, состязания продлятся ещё два дня - 23 и 24 января, с началом в 12:00 и 11:00 соответственно.
