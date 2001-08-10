Сахалинский горнолыжник выиграл золото на этапе Кубка мира в Австрии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский горнолыжник Александр Алябьев одержал победу на престижных международных соревнованиях в Австрии. На этапе Кубка мира FIS в Матрае он завоевал золотую медаль в дисциплине "гигантский слалом".

Соревнования прошли 17-18 января. Алябьев, выступающий за Москву и Сахалинскую область, показал лучшее время - 2:00.78, опередив всех соперников. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, спортсмен является заслуженным мастером спорта и выступает в категории среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В его активе - победа на зимних играх "Мы вместе. Спорт" в 2024 году и бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На протяжении последних лет он регулярно поднимается на пьедестал на чемпионатах и Кубках России. В настоящее время Александр Алябьев совмещает тренировки с работой спортсмена-инструктора в сахалинском центре спортивной подготовки.