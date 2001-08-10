На Сахалине юные лыжники определили сильнейших в спринтерских гонках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» среди юношей и девушек U-14 в дисциплине «слалом-гигант» прошли в Южно-Сахалинске.
В течение двух дней на трассе «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» награды состязаний оспаривали 129 участников из Александровска-Сахалинского, Томари, Холмска, Горнозаводска и областного центра.
По итогам стартов U-14 (юноши и девушки 12-13 лет) победителями стали Алёна Хан (сумма времени двух заездов – 1:27,57 секунды) и Андрей Дудко (1:27,73). Вторые места заняли Даяна Крамаренко (1:29,44) и Артур Глухов (1:30,46). Тройки лидеров замкнули Ксения Гапонова (1:29,55) и Михаил Редкозубов (1:30,76).
Самыми быстрыми на первенстве стали Данил Луценко (2:36,38) и Виктория Илюшенко (2:33,68).
- Трасса сегодня сложная, ноги быстро забиваются. Сама я больше люблю слалом, там спуск происходит быстрее, - рассказала Виктория. – Началом этого сезона пока довольна. Уже 22 января вылетаю в Кусу, где приму участие во всероссийских соревнованиях и Спартакиаде учащихся.
Вторые результаты показали София Копыл (2:39,07) и Дмитрий Пахомов (2:36,55). Почётные третьи места заняли Демешина Дарья (2:40,37) и Леонид Скрыльников (2:39,64).
Быстрейшими чемпионата стали Дарина Иохвидович (2:32,83) и Дмитрий Пышкин (2:29,03). Серебряные награды завоевали Карина Гайдамащук (2:35,58) и Александр Кудрявцев (2:30,25). Бронза у Александра Фёдорова (2:30,81).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 16 водителей за пьяную езду и лишение прав
09:21 Сегодня Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
09:38 Сегодня Сахалинских студентов и школьников посвятили в азы пенсионной грамотности
09:46 Сегодня Сахалинцы в 2025 году отправили на переработку свыше 2500 тонн вторсырья
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:21 Сегодня Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
- 11:30 Вчера В Южно-Сахалинске состоится концерт аутентичной русской музыки
- 08:33 Вчера Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
- 09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?