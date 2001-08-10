На Сахалине юные лыжники определили сильнейших в спринтерских гонках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат и первенство Сахалинской области, а также региональные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» среди юношей и девушек U-14 в дисциплине «слалом-гигант» прошли в Южно-Сахалинске.

В течение двух дней на трассе «Спортивная» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» награды состязаний оспаривали 129 участников из Александровска-Сахалинского, Томари, Холмска, Горнозаводска и областного центра.

По итогам стартов U-14 (юноши и девушки 12-13 лет) победителями стали Алёна Хан (сумма времени двух заездов – 1:27,57 секунды) и Андрей Дудко (1:27,73). Вторые места заняли Даяна Крамаренко (1:29,44) и Артур Глухов (1:30,46). Тройки лидеров замкнули Ксения Гапонова (1:29,55) и Михаил Редкозубов (1:30,76).

Самыми быстрыми на первенстве стали Данил Луценко (2:36,38) и Виктория Илюшенко (2:33,68).

- Трасса сегодня сложная, ноги быстро забиваются. Сама я больше люблю слалом, там спуск происходит быстрее, - рассказала Виктория. – Началом этого сезона пока довольна. Уже 22 января вылетаю в Кусу, где приму участие во всероссийских соревнованиях и Спартакиаде учащихся.

Вторые результаты показали София Копыл (2:39,07) и Дмитрий Пахомов (2:36,55). Почётные третьи места заняли Демешина Дарья (2:40,37) и Леонид Скрыльников (2:39,64).

Быстрейшими чемпионата стали Дарина Иохвидович (2:32,83) и Дмитрий Пышкин (2:29,03). Серебряные награды завоевали Карина Гайдамащук (2:35,58) и Александр Кудрявцев (2:30,25). Бронза у Александра Фёдорова (2:30,81).