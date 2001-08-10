Сахалинские прыгуны с трамплина определили сильнейших на зимнем первенстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 50 прыгунов с трамплина из Южно-Сахалинска и Углегорска собрались на зимнем первенстве Сахалина. Двухдневные соревнования на комплексе "Высота" стали первым крупным стартом сезона для островных спортсменов.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве спорта региона, программа турнира включала прыжки с трамплинов разной мощности - от К-10 до К-72. Это позволило выявить лучших в разных возрастных категориях - от юниоров до самых юных участников. Старший инструктор-методист спортивной школы Людмила Лосинская отметила, что сахалинские прыгуны уже показывают высокие результаты на всероссийском уровне.

Победителем среди юниоров на большом трамплине К-72 стал Павел Сургучев (2012 г.р.), прыгнувший на 77 метров. У девушек в этой дисциплине первенствовала Диана Ермоленко (2010 г.р.). На трамплине К-30 сильнейшей среди девушек 13-14 лет стала Варвара Сопыряева, а среди юношей этой же возрастной группы золото снова завоевал Павел Сургучев.

Для многих участников эти соревнования стали дебютом. Среди них - 12-летний Егор Алёхин, который поделился, что в команде царит дружеская атмосфера и спортсмены помогают друг другу советами.