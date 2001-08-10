Сахалинские легкоатлеты завоевали 26 медалей по итогам первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Награды состязаний в легкоатлетическом манеже оспаривали более 200 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей.

Спортсменов ожидали бег с барьерами на 60 метров, бег с препятствиями на 2000 метров, бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, толкание ядра, прыжки и тройные прыжки в длину, прыжки в высоту и эстафета 4х400 метров.

По итогам первенства среди юношей и девушек до 18 лет сахалинская сборная заняла третье место, заработав 15 наград - 10 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Впереди расположились хабаровчане с 18 медалями и приморцы с 19.

В первенстве среди юниоров и юниорок до 20 лет лидерство у представителей Хабаровского края с 16 наградами (10 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые). Второе место у сборной Приморского края - спортсмены так же 16 раз поднялись на пьедестал почёта (8 золотых, 7 серебряных, 1 бронза). Две победы своей команде принесла Анастасия Крузман из Владивостока.

- У меня мама бывшая легкоатлетка, предложила попробовать этот вид спорта. Я попробовала - и уже 8 лет здесь. Спорт - затяжная штука, заходишь и больше не выходишь с него. Сегодня результат свой улучшила, но не особо довольна, думаю, могла бы и лучше, - рассказала Анастасия. - К этим дисциплинам пришла, перепробовав все виды, но тренер больше наставил на прыжки и бег с барьерами виды. Помню, поначалу очень боялась барьеры, падала, но сейчас уже всё хорошо.

На третьей строчке амурские спортсмены с 11 медалями (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых). Четвёртое место у сахалинских легкоатлетов. Островные спортсмены завоевали 11 наград - 2 высшей пробы, 4 раза стали вторыми, 5 раз поднялись на третью ступень пьедестала.

Мероприятие состоялось в рамках государственной программы "Спорт России".