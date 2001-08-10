Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2026
Сейчас 08:26
77,83|90,54
Сахалинец несколько дней насильно удерживал в квартире женщину и ежедневно избивал ее
14:03, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские легкоатлеты завоевали 26 медалей по итогам первенства ДФО

Сахалинские легкоатлеты завоевали 26 медалей по итогам первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Награды состязаний в легкоатлетическом манеже оспаривали более 200 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей.

Спортсменов ожидали бег с барьерами на 60 метров, бег с препятствиями на 2000 метров, бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, толкание ядра, прыжки и тройные прыжки в длину, прыжки в высоту и эстафета 4х400 метров.

По итогам первенства среди юношей и девушек до 18 лет сахалинская сборная заняла третье место, заработав 15 наград - 10 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Впереди расположились хабаровчане с 18 медалями и приморцы с 19.

В первенстве среди юниоров и юниорок до 20 лет лидерство у представителей Хабаровского края с 16 наградами (10 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые). Второе место у сборной Приморского края - спортсмены так же 16 раз поднялись на пьедестал почёта (8 золотых, 7 серебряных, 1 бронза). Две победы своей команде принесла Анастасия Крузман из Владивостока.

- У меня мама бывшая легкоатлетка, предложила попробовать этот вид спорта. Я попробовала - и уже 8 лет здесь. Спорт - затяжная штука, заходишь и больше не выходишь с него. Сегодня результат свой улучшила, но не особо довольна, думаю, могла бы и лучше, - рассказала Анастасия. - К этим дисциплинам пришла, перепробовав все виды, но тренер больше наставил на прыжки и бег с барьерами виды. Помню, поначалу очень боялась барьеры, падала, но сейчас уже всё хорошо.

На третьей строчке амурские спортсмены с 11 медалями (3 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых). Четвёртое место у сахалинских легкоатлетов. Островные спортсмены завоевали 11 наград - 2 высшей пробы, 4 раза стали вторыми, 5 раз поднялись на третью ступень пьедестала.

Мероприятие состоялось в рамках государственной программы "Спорт России".

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?