"Сахалинские Акулы" с победы начали 2026 год, обыграв лидера дивизиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как и два года назад январскую серию игр "Сахалинские Акулы" открывают в Москве матчами с "Крыльями Советов". Соперник островной команды возглавляет "Серебряный" дивизион Запада, а предыдущая встреча команд, которая прошла в Южно-Сахалинске завершилась со счетом 0:5 в пользу столичных хоккеистов.

Все эти факты добавляли мотивации команде Владимира Кормачёва и желание хоккеистов реабилитироваться перед своими болельщиками помогли одержать победу с минимальным счетом.

43 минуты игры на табло горели нули, пока все не взял в свои руки нападающий "Акул" Никита Карташов, который убежал от защитников соперника один на один с вратарем, но фол последней надежды привел к штрафному броску. Пострадавший в эпизоде Карташов пошел сам исполнять буллит и точным броском поразил голкипера "крылышек". Финальный штурм ворот и замена вратаря на шестого полевого игрока успеха москвичам не принес.

"Сахалинские Акулы" выстояли и помогли вратарю команды оформить первый "сухарь" в сезоне и четвертый в карьере, сравнявшись по этому показателю с Максимом Арефьевым, который установил этот рекорд в сезоне 2021/2022.