На Сахалине стартовал чемпионат по лыжным гонкам на приз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске сегодня торжественно открыли чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз «Дружбы». Эти соревнования станут ключевым отборочным этапом для формирования сборной региона, которая отправится на первенство России и юношескую спартакиаду Дальневосточного федерального округа.

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин поздравил спортсменов с началом стартов. Он подчеркнул, что декабрьские соревнования прошли успешно, а нынешний турнир определит сильнейших лыжников для участия в крупных всероссийских соревнованиях. Чиновник пожелал атлетам концентрации, уверенности и отметил, что событие станет важным шагом в развитии молодых талантов региона.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте, спортивные баталии продлятся четыре дня. В первый день атлеты уже соревновались в раздельном старте классическим стилем. В следующие дни программа включает спринтерские гонки свободным и классическим стилем, а также эстафетные забеги. Протяженность дистанций варьируется от 3 до 15 километров в зависимости от возрастной категории спортсменов.

Одной из первых призеров соревнований стала южно-сахалинка Екатерина Худокормова. Она завоевала серебряную медаль в своей возрастной группе (девушки 2010-2011 годов рождения) на дистанции 3 км. Лыжница, которая тренируется уже пять лет, отметила сложность трассы, особенно на подъемах, где требовалась идеальная техника. Несмотря на то, что не все элементы удались, серебро стало для нее хорошим стимулом. Худокормова планирует выступить в спринте и применить новые наработки, а ее главная цель — войти в сборную команду области.

Со всеми результатами первого соревновательного дня можно ознакомиться на официальном портале.