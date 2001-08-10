Сахалинские

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сборная по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в общем зачёте всероссийских открытых соревнований "Рождественское турне", завоевав 16 медалей. Впервые в истории этих стартов представители островного региона стали лучшими по итогам четырёх этапов, опередив спортсменов из более чем 20 субъектов России и Беларуси.

Турнир проходил в Пермском крае среди спортсменов 8-13 лет. Сахалинцы выиграли восемь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. На первом этапе в Кудымкаре Валентина Минеева и Максим Котельников завоевали золото на трамплине К-20, а Максим Симанчук взял бронзу. На трамплине К-46 победил Тимофей Лихтар, а Павел Сургучев занял второе место.

На втором этапе в Березниках на трамплине К-40 первое место занял Павел Сургучев, второе - Тимофей Лихтар. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, на этих же соревнованиях Валентина Минеева поднялась на третью ступень пьедестала по результатам прыжков с трамплина К-25. На третьем и четвёртом этапах в Чайковском сахалинцы добавили к своей коллекции ещё восемь наград, где Максим Котельников и Павел Сургучев по дважды побеждали в своих дисциплинах.