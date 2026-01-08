Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Четвертый заключительный этап традиционной Декады спорта и здоровья в островном регионе закрыли «Рождественской лыжней». На трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», не смотря на метель, собрались более 80 любителей лыжных гонок, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Сегодня мы пришли на мероприятие с чистым энтузиазмом. Меня поймет любой спортсмен – если вы этим горите и живете, то непогода вас не остановит. Мы к участию в декаде, конечно, подключаем детей, бегают вместе с нами. Порадовало, что с таким же энтузиазмом на эти состязания пришли и другие лыжники, - отметил участник Декады Владимир Колесников.

Любителям лыжных гонок необходимо было преодолеть на трассе дистанцию в 1 км.

- Я собрал все четыре брелока. Очень рад, что у нас в городе организуют такие мероприятия – очень веселые, спортивные и праздничные. Было радостно проходить весь этот путь со своими друзьями. Организаторам большое спасибо за это четырехдневное погружение в атмосферу спортивного праздника. Новогодние выходные прошли на отлично! - сказал участник всех четырех этапов Декады Владимир Степин.

Напомним, что все памятные брелоки-паззлы могли собрать те, кто побывал на всех четырех декадных дня.

- Мы благодарим всех жителей и гостей региона, которые были вместе с нами на нашей традиционной Декаде спорта и здоровья. На каждом этапе мы собирали большое количество приверженцев здорового образа жизни. И каждый раз мы видели большое количество счастливых, радостных лиц. Обязательно возьмем в работу пожелания и предложения участников Декады, чтобы в следующем году сделать её ещё лучше, - подытожил начальник отдела физкультурных мероприятий островного Центра спортивной подготовки Евгений Якимов.

По итогам мероприятия все получили последний памятный брелок-паззл, который теперь будет напоминать о славно проведенных новогодних праздниках. В этом году Декада включала в себя массовые катания на коньках, «Новогодний забег», «Веселые старты» и «Рождественскую лыжню».

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Спорт России» и общественного движения «За медицину здорового долголетия».